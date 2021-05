Valgevene saatkond: Valgevenesse pääseb hulga rohkem eestlasi, kui Eestisse valgevenelasi

Hanno Pevkur FOTO: Andres Haabu

«Tuleb tunnistada, et soov võrkpalli naiste rahvuskoondisele kaasa elama Minskisse minna lõppes enne, kui see alata sai,» kirjutas Pevkur sotsiaalmeedias. «Nimelt selgus lennujaamas, et Valgevene riik on mulle kehtestanud sissesõidukeelu, millest mind ei teavitatud ja mistõttu lennukile mind ei lastud,» kirjeldas ta.

Valgevene võrkpalliliit saatis Pevkurile ametliku kutse. «Seal kutsel on kõik viidatud ja kinnitatud plaanid ka spordiministri poolt,» kirjeldas Pevkur Postimehele. Pevkurile kinnitati, et sissesõidupiirang on tema puhul maha võetud ja ametliku kutsega on tutvunud ka piirivalve. Sellest kasu ei olnud ja poliitikust võrkpalliliidu president lennule ei pääsenud.

«Kui keegi on pandud musta nimekirja, siis minu tavaloogika ütleb, et sellest võiks inimest teavitada,» leidis Pevkur. «Ütle veel, et sport ja poliitika pole seotud. Valgevene puhul on, ja kuidas veel,» nentis ta.

Seda, et Pevkurile sissesõidukeeld on kehtestatud, ei aimanud ette ka Valgevene võrkpalliliit.

Pevkur oli ühtlasi üks nendest riigikogu liikmetest, kes möödunud aasta augustis allkirjastas avalduse Valgevene demokraatia toetuseks.

Saatkond: Eestisse sissesõidukeelu saanud valgevenelasi on hulga rohkem

Valgevene saatkonna nõustaja Juri Bulavko ütles Postimehele, et nimekiri, kellele on Valgevene sissesõidukeelu kehtestanud, ei ole avalik. «See tähendab, et informatsioon, mis puudutab isikuandmeid ja Valgevenesse sisenemise keeldu, seda ei kommenteerita,» lausus Bulavko.

«Tahaksime ka ära märkida, et Valgevenesse sissesõidukeeldu saanud eestlasi on hulga vähem, kui neid valgevenelasi, kes ei tohi Eestisse tulla,» lisas Bulavko.