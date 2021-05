Video ⟩ Jalgratturi elu ohtu seadnud juht jäi pikaks ajaks juhiloata

Mehe jutu järgi peatus ta järsult ja siis nägi peeglist, et põleb hoiatav punane tuli, mis andis märku sellest, et ees on takistus ning ta pööras maanteele tagasi. Kuna oli jalga masseerinud, sai edasi sõita. Jalgratturit märkas alles siis, kui oli manöövri lõpetanud ning siis sai aru, et jalgrattur oligi see takistus, mida punane tuli talle näitas. Vasiliev põhjendas jalgratturi mittenägemist algul sellega, et too oli ilmselt «pimedas tsoonis», hiljem aga sellega, et väljas oli hämar ja jalgratturi rattal ei põlenud tuled, samuti sulas jalgrattur tee ääres kasvavate puudega ühte.