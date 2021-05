Erandkorras anti Eesti kodakondsus kahele varem karistatud inimesele

Taotlejad on oma viimased kuriteod sooritanud rohkem kui 18 aastat tagasi ja olid kuritegude toimepanemise ajal väga noored. Üks taotlejatest ei ole viimasel viiel ja teine taotleja viimasel kuuel aastal õigusrikkumisi korda pannud, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Taotlejad omavad pikaajalise elaniku elamisluba, on elanud Eestis seaduslikult rohkem kui kaheksa aastat, neil on registreeritud elukoht Eestis, püsiv sissetulek ja nad on sooritanud eesti keele oskuse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse eksamid.