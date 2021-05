Intervjuu ⟩ OECD ekspert: hariduses valitsev tööstuskultuur ei sobi kiiresti arenevasse tulevikku

Tellijale

«Oleme õppinud, kuidas kasvatada roboteid – inimesed on osavad kordama seda, mida neile öeldakse. Tulevikus peaksime aga palju rohkem mõtlema sellele, mis teeb meist inimesed,» ütles Schleicher Postimehele antud eksklusiivintervjuus, selgitades, milliseid muudatusi haridussüsteem vajaks.

Kui räägime haridusmaastikust pärast 2020. aastat, siis ei saa me üle ega ümber sellest, kuidas koroonapandeemia seda mõjutanud on. Millised on olnud peamised muutused?

Õpilased, kes teadsid, kuidas iseseisvalt õppida, kellel oli juurdepääs tehnoloogiale ning toetav keskkond – sealhulgas nende vanemad –, on päris hästi toime tulnud, aga paljud õpilased, kellele õpetajad varem tarkusi nii-öelda lusikaga söötsid, kellel ei olnud kodus õiget toetust ega juurdepääsu tehnoloogiale, jäid tuntavalt õppetöös maha. Ja ma pean ütlema, et Eesti on tegelikult üks edulugusid, sest võrreldes paljude teiste riikidega oli Eesti selleks olukorraks hästi valmis. Eesti on pannud tugeva rõhuasetuse digitaalsetele lahendustele, loomingulisele tööle ning probleemide lahendamise oskustele ja Eestil on suurepärane õpetajate vägi.

Kas me praegu juba näeme puudujääke laste teadmistes ja koolitöös?