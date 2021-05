Võrkpalliliidu president ja riigikogu aseesimees Hanno Pevkur (RE) ei saanud eile Minskis mänginud Eesti võrkpalli rahvusnaiskonnale kohapeal kaasa elada. Nimelt selgus lennujaamas, et Valgevene on poliitikule kehtestanud sissesõidukeelu. Valgevene saatkond jäi seda põhjendades kidakeelseks, aga viitas, et Eesti on olnud märksa agaram valgevenelastele sissesõidukeelde kehtestama.