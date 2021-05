Jüri Ratas andis aru korruptsioonivastase erikomisjoni istungil

Komisjoni esimehe Eduard Odinetsi (Sotsiaaldemokraatlik erakond) sõnul kinnitas Ratas komisjonile, et ta ei ole reegleid rikkunud ning kõik kulud on olnud põhjendatud ja tulenenud eranditult tema tööst peaministrina.

«Ta kinnitas korduvalt, et tal ei ole sassi läinud isiklik rahakott, erakonna rahakott ja riigikantselei rahalised vahendid. Ta on alati väga selged piirid tõmmanud,» selgitas Odinets Postimehele.

Ratas kinnitas komisjoni istungil, et ta ise pole mingisuguseid kulutusi teinud, selgitas esimees. «Kõik kulutused, tellimused ja broneerimised on tehtud tehtud riigikantselei töötajate poolt. Ja tal on võimatu mõjutada neid oste,» ütles Odinets.

Odinets selgitas, et eks kahtlusi ikka jääb õhku. «Need samad kingitused isiklikele sõpradele, arstile samamoodi, kringlikampaania. Küsimused jäävad õhku, aga me pole need, kes lõpliku otsuse annavad, me saame isikliku hinnangu anda,» lausus ta.

Komisjoni aseesimees Valdo Randpere (Reformierakond) leiab, et kõrgete riigiametnike kulutuste jälgimisega on liiale mindud.

«Mina arvan, et kui igat kviitungit tagantjärele tõlgendada, selle üle nalja teha, siis saabki nalja. See ei pruugi üldse väljendada seda, mis tegelikult on juhtunud,» ütles Randpere Postimehele.

Randpere meenutas, et kui Taavi Rõivas oli lõpetanud peaministri ameti, hakati samuti tagantjärele kirjutama kulutuste teemal. «Mul oleks hea meel, et kui sellised ebakõlad toimuvad, tuleksid need päevavalgele kiiremini, mitte siis, kui inimene on juba ametist lahkunud,» lausus ta.

«Need vastused, mis me täna komisjonis Jüri käest saime, kõlasid usutavalt. Mina küll ei oska hukka mõista teda nende vastuste, teabe ja selle informatsiooni põhjal, mis meil on – ega keegi komisjonis ei osanud,» lisas Randpere.