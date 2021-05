Ratas andis korruptsioonivastasele erikomisjonile selgitusi avaliku raha kasutamise kohta

Komisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul kinnitas Ratas komisjonile, et ta ei ole reegleid rikkunud, et kõik kulud on olnud põhjendatud ning tulenenud eranditult tema tööst peaministrina.

«Jüri Ratas kinnitas komisjoni liikmetele, et ta ei ole lasknud riigikantseleil kinni maksta midagi, mis oleks seotud tema isiklike või Keskerakonna kuludega ning kõik riigikantselei tehtud kulutused olid seotud tema peaministri tööga,» rääkis Odinets.

Komisjoni aseesimees Valdo Randpere leidis, et kõrgete riigiametnike kulutuste jälgimisega on kohati mindud liiale ning tegelikult oleks vaja teha selgeks, millised on näiteks peaministri tööks ettenähtud vahendid. Randpere pidas kummaliseks, et pärast ametiaja lõppu hakatakse uurima aastatetaguseid kulutusi. Ta pidas õigeks, et probleemidele tuleb tähelepanu juhtida juba ametiajal.

Istungil küsiti Rataselt ajakirjanduses ilmunud kulutuste kohta tema peaministriks oleku ajal. Ratas vastas, et on oma tööd teinud alati südamega ja peaministrina lähtudes sellest, et ta esindab tervet Eesti ning kõik kulutused on olnud tööga seotud, ettenähtud reeglite ja summade piires.