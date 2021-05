Vanglasüsteemi ajalooraamatu koostamiseks kuulutati konkurss 30 000 eurole

Tartu ülikooli Eesti ajaloo professori Tõnu Tannbergi sõnul on stipendiumikonkursil osalemine hea võimalus enda proovilepanekuks nii kogenud kui teadlaskarjääri alguses olevatele ajaloolastele.

«Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamatu puhul on tegemist interdistsiplinaarse teemakäsitlusega, sest kokku saavad institutsiooni ajaloo õigus-, sotsiaal- ja mentaliteediajalugu, samuti omariikluse ülesehitamine ja inimese suhted riigiga. Stipendiaadil on harukordne võimalus avada teemat, kasutades ulatuslikku allikamaterjali alates seni kasutamata arhiiviainesest, lõpetades vanglasüsteemis töötanud inimeste mälestustega,» kirjeldas Tannberg. Tema sõnul on tegu ainulaadse võimalusega omariiklusest kirjutamiseks, mida ei tasuks käest lasta.