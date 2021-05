AKI AASTARAAMAT ⟩ Andmekaitsjatel kulub suur osa tööst õngitsuskirjade ja lunavaranõuete menetlemisele

Tarkvaravea või rikke tõttu sai inspektsioon möödunud aastal rikkumisteateid ligikaudu paarikümnel korral. Näiteks registreeriti rikkumisena juhtum, kus inimesed said e-aadressile teenuseosutaja otsuse, mis oli tegelikult kellelegi teisele mõeldud. Juhtus see aga seetõttu, et automaatotsuse süsteemi tekkis info sisestamisel viga ja otsus saadeti välja sadadele valedele adressaatidele. See viga avastati kiirelt ja rikkumine lõpetati ilma inspektsiooni sekkumiseta.