Pole põhjust Maikalu tähelepanekuis kahelda, et koolilaste vaimne tervis logiseb üha rohkem. Tal on ikkagi ülevaade kogu Eestist, sest kümme aastat on ta kuulunud koolipsühholoogide ühingu juhatusse; viimased neli aastat on ta seda juhtinud. Olukord on niivõrd kriitiline, et õpilaste terviseuuringu andmeil on enesetapumõtteid, depressiooni üht äärmuslikumat tagajärge, esinenud 13–15-aastaste seas igal neljandal tüdrukul ja peaaegu igal kaheksandal poisil. «Üks rõõmus laps ennast ei lõigu ja õnnelik inimene end tapma ei hakka,» lausub Maikalu.