Tundi andev õpetaja võib koduõppel lapselt nõuda tema videopilti

Leitigi, et tundide voogedastamine põim- ja kaugõppe korral ei vaja eelnevaid nõusolekuid. Kaugõppes käib kogu õppetöö virtuaalselt õppimise eesmärgil. Põimõppel peaks aga esinema iga kord reaalne vajadus (nt kokkulepe mõne vanemaga, kelle laps peab olema karantiinis, haiguslehel jms). Kool saab ise otsustada, kas üldse ja mis tingimustel kellelegi põimõppe võimalust pakutakse.

Õpetajal on alati võimalus eemalolevaid lapsi eraldi nõustada nagu ikka koduõppel või anda neile ajutiselt järeltöid. Põimõpet on tehniliselt keerukas teha, sest õpetaja liigub klassis ringi ja pole pidevalt kaamera ees, tema hääl ei kosta mikrofoni, taustamüra segab õpetaja kuulamist. Sellisel viisil õppetöös osalemine ei pruugi anda soovitud eesmärki.

Võimalus klassiga videosilla kaudu suhelda aitab siiski eemaloleval lapsel tunda, et ta on osa kollektiivist. Inspektsioon juhtis tähelepanu, et põimõppe pärast statsionaarse kaamera paigaldamine klassiruumi ei ole põhjendatud.