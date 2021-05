FOTOD ⟩ Ühendkuningriigi suursaadikut tunnustati kaitseministeeriumi teeneteristiga

«Theresa Bubbear on seisnud selle eest, et Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolne koostöö kaitsevaldkonnas oleks kõrgetasemeline ja efektiivne ning tema ametiajal on Eestisse saabunud NATO eelpaigutatud väed, mille juhtriigiks on justnimelt Ühendkuningriik,» ütles kaitseminister Laanet. Theresa Bubbeari ametiajal alustas tööd Ühendkuningriigi poolt juhitud NATO lahingugrupp Tapal.