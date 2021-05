Liisinguturul on kriis seljatatud ja lüüakse rekordeid

LHV liisingu juhi Erki Linki sõnul on näha, et liisinguklientide hirm tuleviku ees on kadunud. «Sellel kevadel ehk märtsis ja aprillis on märgata, et enamiku klientide jaoks jäi kriis eelmise aastaga selja taha ja enamikul jäid kardetud raskused tulemata. Vaadates tänast taotluste hulka, eriti kasutatud sõidukite hankimiseks, võib märgata kodulaenudega sarnast suurt aktiivsust, kuna liisingutaotlusi oli märtsis ja aprillis poole rohkem kui eelmisel aastal. Liisinguturul tervikuna kasvas esimese kvartali andmetel sõidukite finantseerimine aastatagusega võrreldes 13 protsenti, masinate ja seadmete finantseerimine 19 protsenti,» rääkis Link.