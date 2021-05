Töötukassa nõukogu esimehena alustab Arto Aas

Aasa sõnul on töötukassa kriisi ajal tõestanud oma võimekust kiirelt ja asjatundlikult tegutseda. «Uuringute järgi on töötukassa teenuste ja organisatsiooni toimimisega rahul nii kliendid kui töötajad. See teeb nõukogu juhtimise teatepulga ülevõtmise lihtsamaks,» kommenteeris Aas.