Tänavune Pärnu Grillfest lükkub augustisse

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on oluline, et Pärnu tähtsündmused rõõmustaksid suvepealinna elanikke, külalisi ja ettevõtjaid ja et oodatud suvesündmustest saaks osa kõik soovijad. Kui mõni üritus tuleb piirangute leevenemise ootuses veidi edasi lükata, on see linnapea hinnangul igati mõistlik samm.

Kosenkranius nentis, et tal on hea meel, et üritus aasta võrra edasi ei lükku ning samas loodab, et augustiks saavad kõik soovijad ka vaktsineeritud. «Ma väga loodan, et augustiks on kõik soovijad oma vaktsiini kätte saanud, nakkusrisk on madal ja me saame kõik osa suvepealinna suurepärastest kultuuri-, spordi-, meelelahutus- ja toidukultuurisündmustest. Pärast keerulist sügistalve ja kevadet kulub meile kõigile ära üks mõnus suvine puhkus ja kus siis saabuval suvel veel puhata kui mitte kuurortlinn Pärnus,» ütles Linnapea.