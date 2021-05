Rektoriks valitud professor Tõnu Viik kaitses doktorikraadi Hegeli kultuurifenomenoloogiast Emory Ülikoolis Atlantas (USA) 2003. aastal. Tema uurimistöö on pühendatud tähenduseloome protsesside uurimisele ning peamisteks uurimisvaldkondadeks on fenomenoloogia ja filosoofia ajalugu. Ta on olnud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi direktor ja Eesti Humanitaarinstituudi rektor.