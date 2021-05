Arenguseire: 20 protsenti linlastest asendaks sõiduauto säästlikuma liikumisviisiga

«Eestis on viimase 18 aasta jooksul ühistranspordiga, jalgsi ning jalgrattaga tööle liikujate arv vähenenud 120 000 inimese võrra ning kahekordistunud registrisse kantud sõiduautode arv,» ütles arenguseire keskuse ekspert Uku Varblane, kelle sõnul on isiklikele sõiduautodele toetuv transport lisaks suurele keskkonnamõjule linnades ka ebaefektiivne ja ruumi raiskav.

Aktiivseid liikumisviise nagu näiteks jalgsi ja jalgrattaga liikumist eelistavatesse profiilidesse kuuluvad peamiselt kuni 34-aastased, sagedamini suuremates linnades elavad inimesed, kelle jaoks keskkonnateadlikkus on oluline ka muid tarbimisvalikuid tehes. «Samuti sai uuringust kinnitust, et nooremate inimeste liikumisviiside valikud on mitmekesisemad. Kasutatakse aktiivselt jagamisteenuseid ja kombineeritakse neid jalgrattasõidu, tõukeratta või teiste kergliikuritega, samuti eelistatakse auto omamise asemel seda pigem rentida,» rääkis Varblane. Tema sõnul pole see grupp veel väga suur, kuid kasvab pidevalt.