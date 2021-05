Otsepilt ⟩ Laanet vastab riigikogus Isamaa arupärimisele

Isamaa küsimuste keskmes on riigikaitsekulude kasvu vähenemine võrreldes eelmise valitsuse poolt kokku lepitud RESiga. Arupärimises tuuakse välja, et võrreldes eelmise koalitsiooni poolt heaks kiidetud RESiga vähendab Kaja Kallase valitsus kaitsekulusid 2022. aastal 16,6 miljoni, 2023. aastal 16,6 miljoni ning 2024. aastal 20 miljoni euro võrra.

«Nädalavahetusel andis kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem teada, et kaitseväe ligi 5000 teenistuja arvu vähendatakse 200 võrra. Kui seni on valitsus üritanud väita, et kaitsekulusid ei vähendata siis nüüd hakkame nägema juba valitsuse otsuste konkreetseid tagajärgi,» ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.