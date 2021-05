Rääkides pingetest Vene ja Lääne vahel ning sellest, kuidas need mõjutavad Balti riike, märkis Kallas, et Venemaa on meie naaber ning arvestades meie ajalugu, tunneme siin alati pinget. Ka osutas ta tähelepanu meie geograafilisele asukohale Venemaa kõrval. Teisalt rõhutas Kallas NATO tugevust ning seda, et meie kaitsevõimekus koosneb nii iseseisvast kaitsevõimest kui ka NATO liitlastest.