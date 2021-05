Paet: ootame selget teadet, et kaitseväe orkestrit ei saadeta laiali

Europarlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond) ütleb, et Kaitseväe orkestri ja hingeabi andva kaplaniteenistuse kallale minek on vale valik. «Ükskõik, kas see on siis taktikaline väljapressimine eelarve läbirääkimisteks või arvab keegi ka tegelikult, et selle võib sulgeda,» leiab Paet.