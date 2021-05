Omavalitsusjuhid ei ole huvihariduse rahastamise kärpimisega nõus

Lisaks juhtisid omavalitsuste juhid tähelepanu asjaolule, et toetuse vähenemisel peavad omavalitsused vähendama ka huvihariduse ja huvitegevuse mahtu. Juhid tervitavad kooliõpetajate palgatõusu, kuid märgivad samas, et palkasid on vaja tõsta ka lasteaia ja huvihariduse õpetajatel ja need vahendid peavad omavalitsused samuti täiendavalt leidma.

Valik ajas turri omavalitsusjuhid, kes peavad kärbet omavahenditest katma hakkama või huviringid sootuks sulgema. «See on väga nördimapanev otsus, mis näitab, et riiki ei saa usaldada. See on täpselt see, mida me omavalitsustes kõige rohkem kardame: et riik loob toetuse ning ühel hetkel võtab ta selle lihtsalt ära», ütles Marika Saar (SDE), Elva abilinnapea kultuuri ja spordialal.