Padrunid jäävad rauda muusika ja jumala arvelt

Mida vastaks kaitseminister Kalle Laanet aga inimestele, kes on orkestri ja kaplaniteenistuse koondamisest nördinud ja pahased? «Kas teil on mõni parem ettepanek? Kui välja jätta, et me sõjalist kaitsevõimet ei puuduta,» sõnas kaitseminister eile antud pressikonverentsil. FOTO: Eero Vabamägi