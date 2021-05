Politsei- ja piirivalveameti orkester koondatakse

Kaitseminister Kalle Laanet ütles eile riigikogu infotunnis, et kaitseväe juhataja ei näe, et praeguse kokkuhoiu vaates kaitseväe orkestril võimalust jätkata kaitseväe osas. «Koostöös siseministriga oleme arutanud juba, kuidas kahte orkestrit paremini kasutada traditsiooniliste ürituste läbiviimisel. Ehk täna on ka sama probleemi ees politsei- ja piirivalveameti orkester,» ütles Laanet.