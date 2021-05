Kersna: piinlik tunnistada, meil pole ülevaadet koolide ventilatsioonist

Tellijale

​Kui paljudes koolides käivad kõik lapsed kohal ja kus on otsustatud, et see on liiga riskantne?

Enamik siiski käib sajaprotsendiliselt koolis, aga näiteks Narvas otsustati hoida koolid lahti 75 protsendi täituvusega. See on ka arusaadav, sest Ida-Virumaal on kõrgemad nakatumisnäitajad. Ka Tartus on tehtud erandeid.

Mis meetmed on ohutuse tagamiseks ette võetud?