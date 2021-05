«See on pretsedenti loov uuring»

OJK juhataja ja uuringute juht Rene Arikas ütles, et keskuse praegune ülesanne on esialgse hindamise tegemine ja tuvastamine, kas Estonia hukku toona uurinud ühiskomisjoni (JAIC) lõpparuandes toodud järeldused kehtivad endiselt. Uue uurimise juhtriik on Eesti, komisjoni kuuluvad liikmed Eestist, Rootsist ja Soomest.