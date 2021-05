PPA orkester väriseb kärpe hirmus

«Võiks öelda, et tegemist on kultuurimõrvaga,» märkis Kalev Konsa, kes on PPA orkestris 28 aastat saksofoni mänginud. Aastate jooksul on ta orkestrandina näinud vaest vabariigi algusaega ja üleilmset majanduskriisi ülemöödunud kümnendi lõpul. «Otseselt orkestri eksistentsi kallale pole kunagi mindud. Seda enam ajab praegu tigedaks, et Eesti vabariigi algusaastatel, kui olid väga rasked ja keerulised ajad, suutsime üleval pidada kolme orkestrit: oli politsei orkester, piirivalve orkester ja kaitsejõudude orkester,» ütles Konsa. Politsei- ja piirivalveorkester ühendati 2010. aastal ning toona jäi samuti umbes ühe orkestri jagu muusikuid tööta.