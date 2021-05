Reitingud ⟩ EKRE toetus on kõrgeim alates 2019. aasta algusest

Nostat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,4 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,3 protsenti ja Keskerakonda 19,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus püsis üheksa nädalat järjest langustrendis, kuid viimaste tulemuste põhjal on langus peatunud. Reitingutabelis kohad vahetanud, kuid praktiliselt võrdsel tasemel toetusega järgnevad Reformierakonnale EKRE ja Keskerakond. EKRE toetus on esimest korda alates 2019. aasta algusest üle 20 protsendi.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,3 protsendiga ning Isamaa viie protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51,3 ja opositsioonierakondi 32,6 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnul tasub selle nädala reitingutes tähelepanu juhtida kolmele muutusele või trendile. «Esiteks näeme, et vähemalt hetkeks on peatunud Reformierakonna toetuse langus. Nende nelja nädala koondkeskmine tõusis, kuna erakonna viimase nädala toetus oli märgatavalt suurem kui aprilli keskpaigast pärit toetusnumbrid, mis uuel nädalal arvestusest välja jäid. Kas toetuse languse peatumine on ka püsiv - seda näitavad meile järgmised nädalad,» ütles Mölder.

«Teiseks, esimest korda alates 2019. aasta algusest on Norstati reitingutes EKRE ületanud 20 protsendi piiri. Viimastel nädalatel on nad toetust juurde kogunud peaaegu kõikides valijagruppides ning nende positsioon peamise opositsioonierakonnana paistab olevat tugev. Võrreldes valitsuses olemise ajaga on EKRE toetus teinud läbi väga märgatava hüppe,» ütles Mölder.

Kolmandaks tasub Mölderi sõnul ära märkida ka seda, et aeglaselt kuid järjekindlalt on oma positsiooni viimase kahe kuu jooksul parandanud sotsiaaldemokraadid. Kui märtsi lõpuks oli nende toetus pikaajalise langustrendi tulemusena kukkunud kuue protsendini, siis praeguseks on nad kaks kuud oma toetust kasvatanud ning see on jõudnud 7,35 protsendi tasemele.