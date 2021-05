Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar valiti NME asepresidendiks

Mart Raudsaare volitused NME asepresidendina hakkavad kehtima 17. novembrist ja need kehtivad kaks aastat. Varem on Mart Raudsaar Eesti Meediaettevõtete Liidu juhina töötades kuulunud NME nõukokku.

«Arvan, et see on suurepärane võimalus jätkata tööd terve Euroopa ja sealhulgas ka Eesti ajakirjanduse heaks,» ütles Mart Raudsaar.

Tema sõnul on tegevusspekter lai: majandusküsimused ja sõnavabadus. Mart Raudsaare sõnul on keskne teema, kuidas maksustada suuri globaalseid ettevõtteid, kes viivad reklaamiraha välja. Ta lisas, et see ei ole mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa küsimus ning küsimus võrdsest konkurentsist.