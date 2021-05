Parempoolsed: suurkogu peab kõigile liikmetele ligipääsetav olema

Vanaselja märkis, et viimastel nädalatel on Parempoolsed kohtunud paljude erakonna liikmetega ning isamaalaste soov muutuseks on suur. «Oodatakse, et Isamaa suudaks jälle pakkuda tugevat alternatiivi võimuerakondadele. Usun, et oleme selleks võimelised.»