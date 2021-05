Kallas kirjutas alla Ukraina ELi püüdlusi toetavale deklaratsioonile

Kallas ja Zelenskõi kirjutasid alla kahepoolsele avaldusele, millega Eesti toetab Ukraina liitumist Euroopa Liiduga, eeldusel, et riik täidab kõik liitumistingimused. Kallas rõhutas, et liitumise eelduseks on efektiivne reformide elluviimine ja kõigi vajalike kriteeriumite täitmine.