Ratas: pole põhjust arvata, et Arenguseire Keskus lõpetab töö

«Pole alust väita, et Arenguseire Keskus lõpetab tegevuse,» sõnas Ratas ühismeedias.

Ta märkis, et solidaarselt teiste valitsusasutustega on parlament saanud ülesande leida kokkuhoiuvõimalusi ning riigikogu kantselei peab kokku hoidma ligi pool miljonit eurot.

«Esimesed arutelud riigikogu juhatuses ja kantseleis on peetud, kuid lõplikud otsused võtavad veel aega. Seejuures on minu jaoks selge, et tuleb säilitada Arenguseire Keskuse funktsioon ja tegutsemisvõimekus. Niiviisi jääb riigikogu liikmetele võimalus teha otsuseid tõenduspõhiselt – olemasolevatest teadmistest, täiendavatest uuringutest ja tulevikustsenaariumitest lähtuvalt,» sõnas ta.