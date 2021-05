Surma põhjuse kindlaks teinud loomaarsti Madis Leivitsa sõnul olid kotkapojad nakatunud agressiivse linnugripi tüvega, mida pole varem Eestis kohatud. H5N1 on ülimalt nakkav ja ohtlik tüvi, mille kohta on teada, et see on nakatanud ka imetajaid, sealhulgas inimesi.