Tallinna kesklinna saavad 16 kilomeetri jagu ajutisi rattalahendusi

Kui veel aasta tagasi rääkis linnapea Mihhail Kõlvart, et auto on staatusesümbol, mille kasutamise õigust ei saa inimeselt ära võtta, siis nüüd asub linnavalitsus vähendama oma hoone ees olevaid parkimiskohti selleks, et jalgratturitel oleks ohutum sealt mööduda.

«Praegu on seal nii-öelda kalasabaparkimine. Me teeme selle ümber nii, et parkimiskohad on teega paralleelselt ning seal võib parkida kuni 15 minutit,» ütles abilinnapea Andrei Novikov.