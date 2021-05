Liimets tutvustas ÜRO peasekretärile Eesti ÜRO julgeolekunõukogu eesistumise plaane

Suursaadik Sven Jürgenson rõhutas, et Eestile on oluline Euroopa Liidu ja ÜRO koostöö, mistõttu kutsutakse julgeolekunõukogusse esinema ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli. Jürgenson toonitas ka vajadust arutada, kuidas ülejäänud ÜRO liikmeskond saaks julgeolekunõukogus toimuva kohta teavet, mistõttu kutsub ta Eesti töömeetodite teemal kokku eraldi istungi.

Selle aasta lõpus saab läbi ÜRO peasekretär António Guterrese esimene viieaastane ametiaeg. Peasekretär on teatanud soovist kandideerida teiseks ametiajaks. «Peasekretär Guterres on teinud head tööd, sealhulgas võtnud selge juhtrolli üleilmse pandeemiaga võitlemisel, mistõttu Eesti toetab igati tema jätkamist,» kinnitas Liimets. «Ootame peasekretär Guterrest ka Eestisse visiidile,» lisas välisminister.

Mai alguses toimus ÜRO peasekretäri kandidaadi kohtumine ÜRO liikmesriikidega, mille järgnes kohtumine julgeolekunõukogu liikmetega 18. mail. „Praegu näib, et Eestil on ajalooline võimalus olla eestvedaja peasekretäri valiku protsessis – on tõenäoline, et peasekretär valitakse ametisse Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise ajal,“ rõhutas suursaadik Sven Jürgenson.