«Ma ei hakkaks eraldi ühtegi kululiiki kommenteerima, kuivõrd kokkuvõttes on see suur pilt, mida me vaatame ja mille kallale me lõpuks läheme. Iga ministeerium vaatab oma eelarvet, mis tema valitsemisalades on,» ütles Kallas ja lisas: «Igat üksikut asja sealt välja rebida ei ole minu arvates õige.»