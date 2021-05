Pildid ja video ⟩ Politsei sai erioperatsioonide jaoks kiirkaatri

RIB tüüpi patrull- ja erioperatsioonide kiirkaater valmis 2020. aasta lõpus ning see on arendatud ja ehitatud merel toimuvatele kiireloomulistele ja ohtlikele sündmustele reageerimiseks. Kaatriga valvab politsei merel Euroopa Liidu välispiiri ning vajadusel reageerib kõrgendatud riskiga olukordadele, sealhulgas merepääste juhtumitele.

K-Komando juhi Hannes Perki sõnul tõstab kaater märgatavalt politsei võimet reageerida merel kiireloomulistele sündmustele. «Eestil on üle 36 000 ruutkilomeetri mereala, mida läbivad lisaks Eesti alustele ka teiste riikide laevad. Meie merealalt ei puudu sellised ohud nagu narko- või inimkaubandus, ebaseaduslik sisseränne. Samuti juhtub igal aastal kõrge riskiga juhtmeid ka väikesaartel,» sõnas Perk.

Tema sõnul on merel vahemaad väga pikad, kuid reageerimise aeg kriitilise tähtsusega, eriti kui tegemist on piiriülesese kuritegevusega või sündmustega, kus ohus inimelud. «Eriüksus harjutab pidevalt äkkrünnakule reageerimist, kaaperdatud objekti vabastamist ja kurjategijate kinnipidamist ja muid stsenaariume, kus eksimisruumi ei ole. Oskuste ja treeningu kõrval on aga tähtis ka kohale jõuda ning eriüksuse vajadustele vastav kaater loob selleks paremad võimalused,» rääkis Perk.