Veena ja selgita ehk Mida teevad haiglad vaktsiinist keeldujatega

Selgub, et vaktsineerimata personali osakaal eri haiglates kõigub üldjoontes 16 ja 25 protsendi vahel. Loomulikult tahavad kõik haiglajuhid, et see näitaja oleks võimalikult väike, sest nagu rõhutab Saaremaa haigla ravijuht Edward Laane: patsientide ohutus on igale haiglale otse loomulikult kõige tähtsam. «Hospitaalinfektsioon iseenesest on haiglatele väga tähtis teema, mille koroonakriis on selgelt välja toonud,» märgib Laane.

Tema mõtet toetavad teisedki haiglajuhid. «Meil kliinikumis on vaktsineerimine tugevalt soovituslik ning olulisim on tagada just nende töötajate kõrge vaktsineeritus, kes on patsientidega vahetus kokkupuutes,» ütleb TÜ kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.