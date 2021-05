Olgugi et vihma sadas ja maa oli porine, oli talguliste seas ka perekondi väikelastega. Tark pani jalga kummikud ja mõnel olid kaasas oma näpitsadki. Nimelt ei kipu Eestisse võõrliigina sattunud hispaania teeteod päikeselise ilmaga end näitama ja vihmane ilm on nende tõrjeks kõige parem. Kahjurid on üllatavalt kiired ja aiapidajad loodavad enne suve nende arvukust veidigi piirata.