Psüühilise erivajadusega inimeste töövõimalused on aastatega kasvanud

Intellektipuude ja psüühilise erivajadusega inimeste töövõimalused on viimastel aastatel oluliselt avardunud ning lisandunud on tööandjaid, kel on nende värbamisel positiivne kogemus, kirjutab sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Elen Preimann ministeeriumi blogis.

Näiteks SA Hea Hoog abiga leiab nüüdseks 15 töökeskuses üle Eesti rakendust 500 psüühilise erivajadusega inimest – seda on pea 10 korda rohkem kui kümne aasta eest, mil sihtasutus tööd alustas.

Töötukassa andmetel välistab siiski valdav osa tööandjatest aga endiselt mõnd liiki tervisekahjustuse või puudega inimeste tööle võtmise. «Paraku ei tule kõige sagedamini kõne alla just intellektipuudega või psüühikahäirega inimese värbamine, mida on valmis kaaluma vaid umbkaudu viiendik tööandjatest. Samal ajal tuleb juurde tööandjaid, kes julgustavad oma positiivse kogemuse najalt proovima ka teisi,» selgitas Preimann

Mitu suurt teenindus- ja kaubandusettevõtet on leidnud ametikohti, kuhu värvata psüühilise erivajaduse või intellektipuudega inimesi. Näiteks nii postiettevõttes Omniva, Swedbankis kui kauplusekettides Rimi ja Selver on ametis psüühilise erivajadusega inimesi.

Näiteks Rimis on olnud vähenenud töövõimega inimesed väärtuslik osa tööperest rohkem kui 15 aastat «Meie kogemus näitab, et paljud psüühilise erivajadusega inimesed vajavad stabiilsust ja selgust. Tegu on väga lojaalsete ja pikaajaliste töötajatega, kui ülesanded ja meeskond on sobivad. Tihti on psüühiline eripära ka tõeliseks andeks osutunud, näiteks imeline täpsus oma töös või alati kindel ja stabiilselt kõrge kvaliteet,» rääkis Rimi Eesti personalijuht Kaire Tero. Ta lisas, et siiski päris kõik töösuhted pole õnnestunud, ent see ei takista uuesti proovimist.

Swedbanki personalipartner Sirle Paberits lisas, et senised kogemused erivajadustega inimeste värbamisel on andnud kindlustunde, et tegemist ei ole tööandjale ületamatu väljakutsega.

Pank sai esimese kogemuse viis aastat tagasi, kui Astangu kutserehabilitatsiooni keskusest tuli praktikale üks sõbralik ja meeldiv noormees. «Ehkki ta vajas sisseelamisel rohkem tuge, on tegu hea suhtlejaga, kes on alati positiivne ja väga kohusetundlik. Tänaseks on temast saanud suurepärane kolleeg, kelle head teenindust vastuvõtutöötajana kiidavad nii meie töötajad kui külalised.» ütles Paberits.