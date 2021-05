Põltsamaa vallavolikogu esimehele anti üle umbusaldusavaldus

Avaldusele kirjutas alla üheksa volikogu liiget.

Enne volikogu toimumise algust väljendasid mitmed opositsiooni kuuluvad volikogu liikmed nördimust selle üle, et volikogu istungi päevakorda ei lisatud järjekordselt opositsiooni esitatud eelnõusid. See on nende sõnul hakanud muutuma juba tavaks, et opositsiooni eelnõusid päevakorda ei lülitata. Vastukäiguna otsustasid opositsiooniliikmed vallavolikogu istungil osalemisest seekord üldse loobuda.

Volikogu alguses korraks siiski istungil osalenud valimisliidu liige Lembit Paal andis üle umbusaldusavalduse volikogu esimehele Margus Möldrile, milles heidetakse ette ülbust ja arrogantsuse domineerimist valla juhtimisstiilis. Avaldusele kirjutasid alla Reet Alev, Indrek Eensalu, Gilmar Krživets, Liia Lust, Sigrid Maansoo, Lembit Paal, Evi Rohtla, Toomas Teppo ja Toivo Tõnson.

Avalduses tuuakse välja, et Põltsamaa linna ning Puurmani, Pajusi ja Põltsamaa valla ühinemislepingus seati üheks eesmärgiks tulemuslik juhtimine läbi kompetentse ja motiveeritud ametnikkonna, omavalitsusüksuse strateegilise juhtimise ja otstarbeka ressursikasutuse. Elanikele on lubatud avaramaid osalusvõimaluste loomisi kohaliku elu korralduse üle otsustamisel.

«Avalduse esitajad on seisukohal, et Põltsamaa vallavolikogu töö juhtimisel ei ole järgitud Põltsamaal käärib: vallavolikogu esimehele Margus Möldrile anti üle umbusaldusavaldus neid ühinemislepingus kokku lepitud põhimõtteid. Samuti ei järgita koalitsioonilepingus kokkulepitut. Teatud otsustega on viivitatud väga pikalt, sealjuures on ametiasutuse struktuuri muudatused päevakorras olnud korduvalt ja ligi aasta. Selline otsustamatus, venitamine, mäng ametnikkonna ja inimestega on kõike muud kui motiveeriv ja tulemuslik,» öeldakse umbusaldusavalduses.

Volikogu esimees Margus Möldri esitatud süüdistustega ei nõustu. Mõningate opositsiooni esitatud eelnõude päevakorrast välja jätmist põhjendas ta sellega, et need ei vastanud juriidilistele nõuetele. Eelnõud esitati ka liiga hilja selleks, et oleks jõudnud neid esitajale tagastada ja neist puudusi kõrvaldada.