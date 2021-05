Eesti toetab tänavu Ukrainat miljoni euroga

«Humanitaarkriis Ida-Ukrainas vajab jätkuvalt rahvusvahelist tähelepanu ja toetust, et leevendada konfliktipiirkondades elavate inimeste kannatusi. Viimastel aastatel oleme ligi kolmandiku Eesti humanitaarabist suunanud Ukrainale ja jätkame ka tänavu riigi toetamist, et hädasolijaid aidata,» ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Lisaks aasta alguses antud toetusele eraldab Eesti veel 100 000 eurot Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC), et koos kohalike Punase Risti seltsidega anda tervishoiualast abi kontaktjoone läheduses, kus sõjategevuse tagajärjed on kõige tuntavamad. Eesti toetab ka Ida-Ukrainas puhta joogivee taristu uuendamist ning aitab ICRC-l seista aktiivselt rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise eest.

175 000 eurot eraldame ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile, et osutada psühholoogilist ja sotsiaalabi sisepõgenikele ning esmast meditsiinilist abi pagulastele ja varjupaigataotlejatele. Konfliktipiirkonnas Luhanskis kontaktjoonel elavatele peredele jaotatakse abipakke peamiste majapidamistarvetega. Eesti toetus on abiks ka konflikti käigus kannatada saanud tsiviilmajapidamiste taastamisel.

175 000 euroga toetab Eesti ÜRO Lastefondi, mis juhib Ukrainas humanitaarabi tegevusi hariduse, vee ja sanitaarhügieeni vallas ning seisab ka abivajajate turvalisuse eest. ÜRO Rahvastikufondile eraldame 100 000 eurot soopõhise vägivalla leevendamiseks. Peamine sihtgrupp on naised ja tüdrukud, kellele pakutakse psühholoogilist abi ja tagatakse juurdepääs meditsiiniteenustele. Hädavajalik on see kontaktjoone lähedal asuvates piirkondades, kus arstiabi kättesaadavus on piiratud. Lisaks kasutatakse toetust selleks, et kaitsta naiste ja tüdrukute seksuaal- ja reproduktiivtervist humanitaarkriisi olukorras.