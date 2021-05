Liimets avaldas India välisministrile toetust India koroonavastases võitluses

Liimets avaldas Jaishankarile Eesti jätkuvat toetust India koroonavastases võitluses. «India on Eestile oluline partner ning loomulikult teeb meile nende viiruse levikust tingitud raske olukord suurt muret. Koroonakriis ei tunne piire ja ühe riigi raskused mõjutavad otseselt ka kõiki teisi, mistõttu peame selle seljatamiseks üle maailma üheskoos töötama,» ütles välisminister.

Välisministrid rääkisid täna ka Eesti ja India koostööst ÜRO Julgeolekunõukogus ning küberjulgeoleku ja digipöörde vallas. «Nii nagu Eesti, on ka India sel aastal Julgeolekunõukogu valitud liige, mistõttu tutvustasin oma kolleegile meie plaane Eesti juunikuise eesistumise ajal,» kirjeldas välisminister.

Samuti avaldas Liimets heameelt, et EL ja India alustasid taas vabakaubanduslepingu läbirääkimisi: «India on meie ettevõtete jaoks huvipakkuv ja suurte võimalustega turg ning digitaliseerimine avab ühistegevusteks uusi võimalusi,» selgitas ta.

«Sel aastal tähistame Indiaga diplomaatiliste suhete 30. aastapäeva. Tänane vestlus kinnitas, et meie kahepoolsed suhted on tugevad ja on mitmeid häid võimalusi, kuidas senist koostööd veelgi laiendada,» lisas minister.