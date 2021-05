Galerii ⟩ Kolhoosi saabus uus lüpsja

Meestel on samal ajal omad asjad ajada. Külgkorviga mootorrattal on jälle kumm tühi ja see vajab putitamist. Teised mehed on asunud tasapisi veini- ja õllepudeleid tühjendama ja leiavad, et ega selle lahja kraamiga juubelit ära ei pea ja enne õhtut tuleb ikka kaupluses ära käia.