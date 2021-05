Kella 14 paiku helistati politseist ja paluti kohale tulla, rääkis Janina Greenfield. «Küsisin, mis juhtus, kuid politseinik ütles, et ei saa seda telefoni teel öelda. Ma küsisin: «Kas ta on surnud? Öelge, kas ta on surnud?»» Surnukuuri töötajad olid Janina 21-aastase poja surnukeha paar tundi enne seda telefonikõnet ühest Tallinna hotellist ära viinud, kirjutab Rus.Postimees.

Janina poleks eales arvanud, et tema peret võiks tabada selline õnnetus. «Oleme normaalne perekond, laps kasvas armastuses ja hoolivuses. Narkootikumidega polnud kunagi mingeid probleeme. Enamgi veel, olen selline, keda kutsutakse kontrollivaks emaks: vaatamata sellele, et ta oli 21-aastane, olime pidevas kontaktis. Ta ütles alati, kus ta on, helistasin ja kirjutasin talle tihti sõnumeid ja tema alati vastas. Oli võimatu isegi oletada, et ta langeb noorukite tabletivallatuse ohvriks,» rääkis ta.