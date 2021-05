Saaremaa lapsevägistaja saadetakse seitsmeks aastaks vangi

«Kohus leidis, et etteheidetud tegu ei leidnud tõendamist,» ütles Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti. Ta selgitas, et kuna kriminaalasi esitati kohtusse lühimenetluse korras, tuleb mõistetud karistust seaduse alusel vähendada kolmandiku võrra.

Vägistaja viibib vahi all 7. oktoobrist 2020. Kaks nädalat varem leidis riigikohus, et tollal veel seksuaalkuriteos kahtlustatava mehe vabastamine kaitsja taotlusel eelmise aasta juulis oli vale. Seejärel järgnes politseile ja prokuratuurile mitu pingelist kuud, sest riigikohtule tuli ära tõestada tema ohtlikkus, eriti lastele.

«Lapsega suguühtesse astumine tekitab kahtluse, et XX võib olla pedofiil, ja on alust arvata, et menetletav tegu polnud esmakordne ega juhuslik,» märkis prokuratuur.