Päästeamet kontrollib sel nädalal majutusasutuste tuleohutust

Välisreiside asemel puhatakse tänavu palju Eestis, mistõttu on päästeameti hinnangul oluline, et majutusasutustes oleks tuleohutuse seisukohast kõik korrektne. Reidi käigus kontrollitakse majutusasutusi teist korda.

«Eelmise reidi ja varasemate rutiinsete kontrollide põhjal on levinumad rikkumised teada,» ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. «Tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei ole töökorras või on ligipääs selleni takistatud, tuletõkkeuksi hoitakse lahti, evakuatsioonitrepikodades hoitakse põlevmaterjale ja muid liikumist takistavaid esemeid,» selgitas ta.

Pahatihti esineb puudusi evakuatsioonivalgustuses – see kas ei ole töökorras või on paigaldatud puudulikult. Muresid on ka tulekustutitega – need kipuvad olema peidus, tihti on ligipääs nendeni takistatud ja haruldased pole ka olukorrad, kus tulekustutid on kontrollimata või hooldamata.