Üle 40 orkestri pöördus valitsuse poole: mida me õieti kaitseme, kui kultuuri enam pole?

«KVO ning PPO on noortele muusikutele olnud innustav eeskuju ja tuleviku väljavaade. Mõlemad orkestrid koosnevad kõrgharidusega muusikutest ning esindavad Eesti kultuurija muusikahariduse kõrget taset ning hoiavad alal eestlaste (muusikalist) identiteeti. Tänu nendele orkestritele on eesti heliloojad loonud loendamatul hulgal uusi heliteoseid. KVO ja PPO on eesti puhkpillimuusika kultuuri võimsad kandjad, kes ühteaegu arendavad ja viivad edasi, aga ka säilitavad mitme sajandi pikkust traditsiooni,» kirjutati ühisavalduses.

PPA ja kaitseväe orkestrite kvaliteet ja nende riiki ja rahvast teeniv funktsioon on allakirjutanute hinnangul eeskujuks ja inspiratsiooniks õpetajatele ja õpilastele, orkestrijuhtidele, puhkpilliorkestritele ja muusikakoolidele üle Eesti.

«Need kaks puhkpillimuusika sammast moodustavad Eesti puhkpillimuusikakultuuri vundamendi. Haridus ja kultuur on ühiskonna alus, mis pakub kaitset silmale hoomamatute vastaste eest. Paljud professionaalsed muusikud on alustanud amatöörpuhkpillimuusikuna ja neist on kujunenud suurepärased professionaalid,» edastati teates.

Kahe kutselise orkestri likvideerimine kujundab organisatsioonide silmis aga olukorra, kus kõrgetasemelistel muusikutel pole Eestis võimalik tööd leida. Seetõttu on nende teatel suur osa professionaalsetest muusikutest sunnitud Eestist lahkuma.

«On kurb ja õudne mõelda, millised on selle protsessi tagajärjed: kõrgetasemeliste pilliõpetajate kriitiline defitsiit ja pilliõppe tuleviku negatiivne seis. Muusikute ja orkestrite igapäevane töö on edendada ja elus hoida Eesti kultuuri, samuti aidata kaasa Eesti muusikaelu arengule rohujuurest tippudeni,» on orkestrid, juhendajad ja koorid mures.

«Just inimlikke väärtusi ja inimest keskmesse seadev koostöö viib ühiskonda edasi, sellesse investeerimine ei saa kuidagi nõrgenda rahvust ja riiki, vastupidi, see muudab selle ainult tugevamaks.»

PPA ja kaitseväe orkestrid on nende teatel Eesti laulupeoliikumise üheks tähtsaimaks osaks: «Laulupeol oleme me aga kõik koos, nii harrastajad kui ka professionaalid, seismas eesti kultuuri arendamise ja hoidmise eest. Pidulikud tseremooniad on riigi visiitkaart ja seda tuleb teha väärikalt ja professionaalselt. Selle standard peegeldab meie kaitseväe taset ja tõsist suhtumist riigikaitsesse, ja seda kõike ilma sõjatehnikat demonstreerimata.»