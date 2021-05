Alla Zolotova - Tallinna Lasnamäe Põhikooli direktor. 16.06.1958-18.05.2021. FOTO: Erakogu

18. mail suri Alla Zolotova, kes oli 24 aastat Tallinna Lasnamäe Põhikooli direktor ning kes andis suure panuse hariduslike erivajadustega laste õpikeskkonna parandamise töö arendamisse. Kolleegid kirjutavad Zolotovast kui erakordselt tundlikust inimesest ja silmapaistvast juhist.

MEIE ALLA

Tal ei ole enam vanust. Halastamatu surm võttis meilt tõelise professionaali, ausa õpetaja, lugupeetud ja armastatud juhi, korrektse inimese, heatahtliku ja sõbraliku - valmis alati kuulama ja aitama.

Mida eredam elu on olnud lahkunul, seda raskem on uskuda, et teda enam ei ole. Meie Alla läks teispoolsusse ja viis endaga kaasa erakordse ande, ülima professionaalsuse, inimlikud kogemused, kaastundliku südame.

Kuid ta jättis meile päranduseks unikaalsed viljad oma elust ja helge mälestuse endast kui intellektuaalselt rikkast ja õnnelikust isiksusest.

Ta lahkus meist jäädavalt. Kuid sellest hoolimata on ta alati meiega. Sest ta on saanud osa meie elust ja mälestustest.Pikem maisest elust, saab olla ainult mälestus sellest elust. Mälestus – see on surma ületamine, võrdväärne leppimatusega.

Nii helge ja kordumatu oli Meie Alla. Mitte kunagi ei kiirustanud ja alati kõikjale jõudis. Alati uskus igas inimeses ainult head. Õpetas. Manitses. Toetas. Oli osavõtlik. Kinkis lootust. Ja aitas, aitas, aitas....

24 aastat tõelist ustavat ühiskonna teenimist Lasnamäe Põhikoolis direktori ametikohal, oli Meie Alla alati toeks nii õpilastele, kui lastevanematele, samuti hoolitses ta väga pühendunult ka iga töötaja eest koolis.

Meie Alla on jätnud hindamatu väärtuse Tallinna haridusmaastikul.

Tema igapäevase töö tulemusena hariduslike erivajadustega laste õppe parandamiseks on valmimas ja avab uksed septembris 2021.a.uus koolihoone.

Uus koolihoone on nagu uus etapp. Uus kool, milles Alla Zolotova unistas vastu võtta õpilasi...

Selliselt suhtuda ellu, nagu tema – on kahtlemata Saatuse Kingitus.

Ta tõusis vara ja varakult alustas oma päeva. Alati oli ta valmis küsimustele vastama, probleeme lahendama. Alati oskas öelda õige sõna õiges kohas.Mitte kunagi ei raisanud teiste aega enda probleemidele. Alati oli ta oma hea sõbra – mõistliku optimismiga. Sa ainult tahaksid küsida tema enesetunde kohta, aga tema kallistab sind oma naeratusega, nagu ei oleks küsimusest aru saanud ja oma vastusega on nõus sind toetama.

Mälestus – see on, mis ei lase elul katkeda.

Ta teadis mälestuse hinda. Aga meile jõuab alles nüüd, kui tema maine teekond on lõppenud. Oleksime varem mõelnud, et inimene on elus niikaua, kui teda mäletatakse Maal.

Ja ainult tundes kaotusvalu ja kibedust, mõistame igaviku mõistet.

Mälestus Meie Allast jääb meiega – nendega, kes teda tundis, austas ja armastas.