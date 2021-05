Veeavarii tõttu suletud Mere puiestee liiklus loodetakse avada homme

Suure veeavarii tõttu Mere puiestee ja Ahtri tänava ristmikul on katkestatud trammiliini 1 liiklus ja trammiliin 2 sõidab ajutiselt vabagraafiku alusel marsruudil Vana-Lõuna–Suur Paala. Kopli peatuse ja Hobujaama peatuse vahel on avatud asendusbussiliin.

Avarii põhjused

Tallinna Vee pressiesindaja Laura Korjus selgitas Postimehele, et veeavarii põhjuseks on leke veetorustikus ning kuna vett voolas torustikust välja väga palju, siis ujutas see ka tänavad üle. Nüüdseks tänavatel enam vett ei ole ja parasjagu käivad parandustööd.

Kuna Tallinna Veel on kokku üle 1200 kilomeetri veetorustiku, siis paratamatult tuleb aeg-ajalt ette ka veeavariisid, lausus pressiesindaja. Siiski on veel raske öelda, Hetkel täpselt veeavarii põhjustas, märkis Korjus. «Teadaoleva info põhjal arvame, et toru purunemise võis kaasa tuua hüdrauliline löök ehk rõhu järsk suurenemine veetorustikus. Tegeleme hetkel analüüsiga, et konkreetse põhjuse väljaselgitamiseni jõuda,» selgitas ta.