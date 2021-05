Kallas: pole kahtlust, et NATO jääb transatlantilise julgeoleku sambaks

Kallas ja Stoltenberg arutasid juuni keskpaigas toimuvat NATO tippkohtumist ning alliansi kõige olulisemat ülesannet – kollektiivkaitse ja heidutuse tugevdamist. «Pole kahtlust, et NATO jääb transatlantilise julgeoleku sambaks. Olen kindel, et tippkohtumine annab tugeva sõnumi meie ühtsuse ja püsiva Atlandi-ülese sideme kohta,» tõi Kallas esile.

Kallas tõi ka esile, et NATO peab muutustega sammu pidama ja uute väljakutsetega kohanema. «Olgu selleks uued ja murrangulised tehnoloogiad, kliimamuutuste mõju julgeolekule või küberpoliitika. Eesti on valmis olema nendes aruteludes esirinnas,» ütles Kallas.

Eesti on Kallase sõnul aktiivne ja konstruktiivne NATO liige, kes peab kinni oma kohustustest edendada rahu ja rahvusvahelist julgeolekut. «Täna on meil üle saja Eesti kaitseväelase lähetatud erinevatele rahvusvahelistele missioonidele üle kogu maailma, sealhulgas Afganistani ja Iraaki,» lausus Kallas ning kinnitas, et Eesti on pühendunud kaitsekulutuste hoidmisele kahe protsendi tasemel sisemajanduse kogutoodangust.